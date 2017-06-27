Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı

Adıyaman-Gaziantep karayolunda otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Adıyaman-Gaziantep karayolunda otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Kaza, Sugözü köyü yakınlarında meydana geldi. Besni'den Gaziantep istikametine gitmekte olan Latif Sablak yönetimindeki 27 B 3587 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete giden Şevket Bozkurt yönetimindeki 27 LH 737 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç yoldan çıktı. Kazada 6'sı çocuk olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yerde yatan yaralılara vatandaşlar güneş vurmasın diye gölgelik yaptı. Kazaya karışan araçlardaki ailelerin bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi.
Kazada otomobilde bulunan sürücü Şevket Bozkurt (44), Ali Bozkurt (44), Hasan Bozkurt (2), Hanım Bozkurt (40), Ayten Bozkurt (31), M.B. (8), B.B. (10), S.B. (13), İ.B. (4), hafif ticari araçta bulunan Latif Sablak (57), Zeliha Sabalak (48), Zehra Sablak (24), Enes Sablak (23), Furkan Sablak (17) ve M.E.S. (6) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumun ağır olan Ali Bozkurt ve İ.B., Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ramazan Kuyu / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İşte Halil Altıntop'un yeni adresi
Rusya: Kimyasal silahların yüzde 98,9'unu imha ettik
Can Bartu yoğun bakıma alındı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı
Nur Tatar Dünya Şampiyonu oldu
Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
NTV Spor kapanıyor mu? NTV Spor ne zaman kapanıyor?
NTV Spor kapanıyor mu? NTV Spor ne zaman kapanıyor?
Almanya'dan flaş 'koruma' açıklaması
Almanya'dan flaş 'koruma' açıklaması
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bahçeli'den OHAL çıkışı!
Bahçeli'den OHAL çıkışı!
Adalet Yürüyüşü'ne provokasyon önlemi: 25 vekil görevli yeleği giyecek
Adalet Yürüyüşü'ne provokasyon önlemi: 25 vekil görevli yeleği giyecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İşte Halil Altıntop'un yeni adresi
İşte Halil Altıntop'un yeni adresi
Rusya: Kimyasal silahların yüzde 98,9'unu imha ettik
Rusya: Kimyasal silahların yüzde 98,9'unu imha ettik
Can Bartu yoğun bakıma alındı
Can Bartu yoğun bakıma alındı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı
Nur Tatar Dünya Şampiyonu oldu
Nur Tatar Dünya Şampiyonu oldu
Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki
Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki
Google'a rekor ceza
Google'a rekor ceza
Kanserin düşmanı 'karpuz'
Kanserin düşmanı 'karpuz'
85'lik ustanın dev marifeti
85'lik ustanın dev marifeti
'Gece beslenmesi alışkanlık haline gelmemeli'
'Gece beslenmesi alışkanlık haline gelmemeli'
Kışa niyet yaza kısmet
Kışa niyet yaza kısmet
Yunanistan'da çöp dağları oluştu
Yunanistan'da çöp dağları oluştu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English