Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sandıklı ilçe merkezi Dinar Caddesi'nde meydana geldi. İftar saatlerinde yaşanan kazada Ertuğrul Yıkıldım'ın kullandığı 06 HB 3640 otomobil, Muhterem Namlı (29) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (Ali Bayar /İHA)
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