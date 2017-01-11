11.01.2017 05:23 Otomobiliyle Seyhan Nehri'ne uçan sürücü boğulmaktan son anda kurtuldu

Adana'da virajı alamayan sürücü otomobiliyle Seyhan Nehri'ne uçtu. Yağış nedeniyle akıntının olduğu nehirden kendi çabalarıyla çıkan sürücü boğulmaktan son anda kurtuldu. Adana'da virajı alamayan sürücü otomobiliyle Seyhan Nehri'ne uçtu. Yağış nedeniyle akıntının olduğu nehirden kendi çabalarıyla çıkan sürücü boğulmaktan son anda kurtuldu.



Kaza saat 04:30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi, Manisalı Ali Bey Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkollü olan 24 yaşındaki Mehmet Burak K. yönetimindeki 01 CHN 25 plakalı otomobil, suratlı bir şekilde viraja girmeye çalışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek nehre uçtu. Aşırı yağış yüzünden akıntının olduğu nehirde ters devrilen ve içi suyla dolan otomobilden kendi çabasıyla çıktı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, sürücü Mehmet Burak K.'yı ayakta tedavi etti.



Tedavisinin ardından Mehmet Burak K. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

