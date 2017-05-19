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Otomobiliyle dehşet saçtı: 2 kardeşi yaraladı
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Otomobiliyle dehşet saçtı: 2 kardeşi yaraladı

Şanlıurfa'da çocukları boşanma aşamasında olan aileler arasında yaşanan kavgada bir kişi otomobilini kavga ettiği ailenin üzerine sürdü. Aracın çarptığı 2 kardeş yaralandı.

Şanlıurfa'da çocukları boşanma aşamasında olan aileler arasında yaşanan kavgada bir kişi otomobilini kavga ettiği ailenin üzerine sürdü. Aracın çarptığı 2 kardeş yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Karaköprü İlçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çocukları boşanma aşamasında olan akraba iki aile arasında kavga yaşandı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, otomobille iki kardeşi ezmeye çalıştı. Olayda otomobilin çarptığı Mehmet ve Aziz T. isimli kardeşler, yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, olayda kullanılan otomobil ve yerdeki boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı. Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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