Otomobilin motoruna giren yavru kedi zor anlar yaşattı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki bir otomobilin motoruna giren yavru kedi, itfaiye ve araç sahibine zor anlar yaşattı. Kedi, yoğun çabalar sonucu sıkıştığı yerden 3 saat sonra çıkarıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki bir otomobilin motoruna giren yavru kedi, itfaiye ve araç sahibine zor anlar yaşattı. Kedi, yoğun çabalar sonucu sıkıştığı yerden 3 saat sonra çıkarıldı. Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bir GSM şirketine ait park halindeki otomobilin motor kısmına yavru kedi girdi. Motorda mahsur kalan kediyi fark eden araç sürücüsü Soner Uzun kurtarmak istedi. Kediyi çıkaramayan sürücü, itfaiyeyi arayıp yardım talep etti. Motordan çıkmakta direnen yavru kedi, itfaiye ekibi ve araç sahibine zor anlar yaşattı. Yavru kedi itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu 3 saat sonra kurtarıldı.
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