11.09.2017 15:39 Otomobilin kurşun yağmuruna tutulduğu anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir otomobilin önünün kesilerek kurşun yağmuruna tutulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler kıskıvrak yakalandı. İstanbul Esenyurt'ta bir otomobilin önünün kesilerek kurşun yağmuruna tutulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde üç kişinin bulunduğu bir otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Araçta bulunan Ş.B., G.G. ve A.Ü. isimli biri kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar korku içerisinde otomobilden inerek çevrede bulunan dükkanlara sığınıp yardım istedi. Dükkanda ve çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerine haber verip, yaralıları hastaneye götürdü. Saldırganlar da olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleye aldı. Yapılan incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren kişilerin restoran sahibi C.S. ve yanında çalışan R.T. ve S.T. olduğu tespit edilerek, yakalama çalışması başlatıldı.



SALDIRGANLAR KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri, tespit etiği restorana operasyon düzenleyerek 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Restoranda yapılan incelemede ise 1 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemleri bittikten sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganların seyir halindeki otomobilin önünü kestiği ve uzaklaştıkları görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşların da koşarak kaçtığı görülüyor.

( Volkan Kayalar/İHA)

