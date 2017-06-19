Otomobilin çarptığı motosikletli aracın camından içeri girdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü park halindeki bir aracın camından içeri girerken, yanındaki arkadaşı da yere düşerek yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü park halindeki bir aracın camından içeri girerken, yanındaki arkadaşı da yere düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde 31 LU 224 plakalı otomobil, Yusuf Aldıç'ın (22) kullandığı 31 NCF 08 plakalı motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi havaya uçtu. Motosiklet sürücüsü Aldıç park halindeki 31 Z 0227 plakalı hafif ticari aracın arka camından içeri girerken, arkadaşı Kürşat Kundakçı (20) ise park halindeki 31 B 4281 plakalı otomobilin üzerine çarparak yere düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Aldıç ve Kundakçı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa Mert /İHA)