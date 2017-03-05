Otomobilin çarptığı İran uyruklu şahıs öldü

Aksaray'da karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı İran uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Aksaray'da karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı İran uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray Ankara karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden Cumali A. (37) idaresindeki 01 CAN 88 plakalı otomobil, 23'üncü kilometreye geldiğinde karayolundan karşıdan karşıya geçmek isteyen İran uyruklu Seyde Araj Seyed Mousavi'e (39) çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan Mousavi olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından şahsın cesedi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yasin Can / İHA)