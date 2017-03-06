Otomobilin çarptığı çift hayatını kaybetti

Malatya'da bir otomobilin çarptığı karı-koca hayatını kaybetti.

Malatya'da bir otomobilin çarptığı karı-koca hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı'nda yaşandı. İddiaya göre, Ramazan K. yönetimindeki 44 NB 828 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Razaman Gürsul (42) ve eşi Fatma Gürsul'a (36) çarptı. Kazada yerde metrelerce sürüklenen çift, olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Ramazan ve Fatma Gürsul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazada ölen çiftin 11 yaşında bir erkek çocukları olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Cahit Özçelik /İHA)