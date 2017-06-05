Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin çarptığı 50 koyun telef oldu.
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin çarptığı 50 koyun telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan Miraç Karadağ yönetimindeki 44 NK 036 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gürün ilçesi Suçatı Mevkii'nde Selahattin Atalan'a ait koyun sürüsüne çarptı. Yaklaşık 200 koyundan 50'si çarpmanın etkisiyle telef oldu. Telef olmak üzere olan bazı koyunlarda olay yerine gelen kasaplar tarafından kesildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Yasin Kayacı /İHA)
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