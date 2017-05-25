Otomobilin bagajından 35 kilo eroin çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM otoyolunda durdurulan İran plakalı bir otomobilde yapılan aramalarda, bagaj kısmına zulalanmış 34 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM otoyolunda durdurulan İran plakalı bir otomobilde yapılan aramalarda, bagaj kısmına zulalanmış 34 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, İran'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı istihbaratı ulaşması sonrasında operasyon başlatıldı. İran'dan gelen aracın plakasını belirleyen ekipler, İzmit ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde İran plakalı aracı durdurarak arama yaptı. İçerisinde İran uyruklu 2 erkek, 1 bayanın olduğu otomobilde, narkotik detektör köpeği Stark ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın bagaj kısmına zulalanmış halde 32 paket halinde toplam 34 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay sonrası gözaltına alınan İran uyruklu 3 kişiden bayan şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakılırken 2 erkek şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Gürcan Yılmaz/İHA)