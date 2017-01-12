12.01.2017 12:49 Otomobilin arkasında kızak keyfi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışını fırsat bilen vatandaşın otomobilin arkasındaki kızak keyfi ilginç görüntü oluşturdu. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışını fırsat bilen vatandaşın otomobilin arkasındaki kızak keyfi ilginç görüntü oluşturdu.

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından kentte ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Hacıevhat Mahallesi Erenler Sokak'ta çekilen görüntülerde, seyir halindeki otomobilin arkasına bağlanan kızakla bir gencin karda kaydığı görülüyor.



