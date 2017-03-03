Otomobili kundaklarken kendini yaktı

Gaziantep'te bir gazeteciye ait otomobili kundaklayan kimliği belirsiz kişi kendini de yaktı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şahsın yanarak olay yerinden kaçmaya çalıştığı görüldü.

Gaziantep'te bir gazeteciye ait otomobili kundaklayan kimliği belirsiz kişi kendini de yaktı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şahsın yanarak olay yerinden kaçmaya çalıştığı görüldü.

Gaziantep'te yerel gazete sahibi Ökkeş Sabah'ın Emek Mahallesin'deki evinin önüne park ettiği 27 AIP 67 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından gece saat 03.45 sıralarında kundaklandı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şahsın kimliğini tespit etmeye çalıştı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahsın, otomobilin üzerine benzin döktüğü görülüyor. Araçtan uzaklaşmadan benzini tutuşturan şahıs, alevin bir anda parlamasıyla alevler arasında kaldı. Kıyafetleri tutuşan şahıs, alevlerle birlikte kaçarak, olay yerinden uzaklaştı.

Görüntülerin ardından polis, çevredeki hastanelerde araştırma başlatarak, olayın hemen ardından yanık müracaatında bulunanları tespit etmeye çalıştı.

(Mehmet Bulut/İHA)