Otomobili itmedi diye öldürüldü

Esenyurt'ta aracının yakıtı biterek yolda kalan şahıs ile yardım istediği fabrikanın güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta aracının yakıtı biterek yolda kalan şahıs ile yardım istediği fabrikanın güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aracının yakıtı biten 3 kişi yakınlarında bulunan bir fabrikanın güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Aracı yakıt almak için yakındaki benzin istasyonuna kadar itmek isteyen şahısların yardım talebini güvenlik görevlileri kabul etmedi. Aracının yakıtı biten şahıslar bu duruma tepki gösterince tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken aracının yakıtı biten şahıslar benzin istasyonuna gitmek için olay yerinden ayrıldı. Şahıslar aracı iterek benzin istasyonuna götürürken aracın peşinden gelen bir fabrika görevlisi iddiaya göre elindeki sopayla aracın camini kırdı. Bunun üzerine aracının yakıtı biten şahıslar başka arkadaşlarına da haber vererek olay yerine geri döndü. Burada tekrar alevlenen kavgada silahlar ateşlendi. Bir anda çıkan çatışmada güvenlik görevlisi Recep Kumbas vurularak hayatını kaybetti.



CİNAYET ANI KAMERADA

Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde aracının yakıtı biten şahıslar aracı iterek benzin istasyonuna getirdiği görülüyor. Başka bir görüntüde ise silahlar ateşleniyor. Olay yerinde bulunanlara etrafa kaçıyor. Recep Kumbas vurularak yere yığılıyor.

(Murat Horoz - Caner Sönmez - Hüseyin Coşkun /İHA)