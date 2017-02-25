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Otomobile tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobile tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobile tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobile tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda A K.'nin (21) sürücüsü olduğu 38 TU 830 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce tüfek ile ateş açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; sağlık ekipleri ise otomobilde yolcu olarak bulunan S.S.'nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden fişekler nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü A.K. de çevredeki vatandaşlar tarafından Erkilet Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden S.S.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, olay sonrası kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Turan Bulut / İHA)

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