Otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Kırsal Mahallesi Akçakale yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Altun yönetimindeki 34 GA 5684 plakalı otomobile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan otomobildeki Ahmet ve amcasının oğlu Eyyüp Altun, yoldan geçenler tarafından araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası olay yerine giden jandarma ekipleri, araç üzerinde inceleme yaparken bölgeye zırhlı araç ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

