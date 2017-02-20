Otomobilden çanta hırsızlığı kamerada

Aksaray'da park halindeki otomobilin camını kırdıktan sonra arka koltukta bulunan çantayı çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Aksaray'da park halindeki otomobilin camını kırdıktan sonra arka koltukta bulunan çantayı çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkeze bağlı Kılıçaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Adak (38), aracını dükkanının bir arka sokağına park ederek iş yerine gitti. Bir süre aracın yanında duran kırmızı otomobilden inen kişi saklanarak soymak istediği aracın yan tarafına geçerek elindeki tornavida ile aracın camını patlattı. Ardından aracın arka koltuğunda bulunan çantayı alarak kendisini bekleyen arkadaşının kullandığı kırmızı araca binen şüpheli, hızla olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aracıyla gitmek için otomobilinin yanına gelen Tuncay Adak, aracının arka camının kırıldığını ve çantasının alındığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta parmak izi çalışması yaptı. İş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını da inceleyen polis, hırsızlık olayının bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

(Yasin Can/İHA)