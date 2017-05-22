Otomobildeki uyuşturucu 'Esco'ya takıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği 'Esco', 23 kilo 904 gram uyuşturucu buldu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği 'Esco', 23 kilo 904 gram uyuşturucu buldu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Alanya girişinde yol uygulaması yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan Tekirdağ plakalı bir otomobilde arama yaptı. Araç sahibinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aramaya 'Esco' isimli narkotik dedektör köpeği de dahil oldu. Esco'nun tepki vermesi üzerine otomobilin bagajında yapılan detaylı incelemede zulalanmış 23 kilo 904 gram esrar maddesi bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsü Abdulmuttalip A. (45), emniyetteki sorgusunun ardından ele geçirilen suç unsurları ve hazırlanan fezlekeyle birlikte adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

(Erdal Anak /İHA)