Otomobildeki 40 bin lirayı böyle çaldı

Adana'da kasklı bir kişi, park halindeki otomobilin camını bujiyle kırıp torpido gözündeki 40 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Harsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da kasklı bir kişi, park halindeki otomobilin camını bujiyle kırıp torpido gözündeki 40 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Harsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesindeki bir bankadan 40 bin lira para çeken Ali Temizsoy, 01 FAA 23 plakalı otomobiline binip siyah poşet içindeki parayı da torpido gözüne koydu. Temizsoy, daha sonra otomobiliyle Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ne geldi. Burada otomobilini park edip alışveriş yapmaya giden Temizsoy, geri döndüğünde otomobilinin camının kırık olduğunu gördü. Torpido gözündeki 40 bin lira paranın çalındığını anlayan Temizsoy durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan incelemede hırsızlık anının bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntüler incelendiğinde kasklı bir kişinin otomobilin yanına geldiği ancak iş yerinden bir kişi çıktığı için hırsızlık olayını gerçekleştiremeden gittiği görüldü. Hırsızın, 2 dakika sonra tekrar olay yerine gelerek bu kez otomobilin camına iki kez buji atıp camı kırıp daha sonra da kapıyı açarak torpido gözündeki 40 bin lirayı alıp tişörtünün içine saklayarak kaçtığı görüldü. Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Ali Temizsoy parasının çalınmasından dolayı şok olduğunu söyleyerek, "Bankadan para çektim buraya geldim arabanın başından bir 5 dakika ayrıldım paramı çaldılar. Sanırım bankadan sonra beni takip ettiler" dedi.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya /İHA)