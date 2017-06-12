Otomobilde yılan paniği

Ankara'da otomobilin içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Ankara'da otomobilin içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı. Olay, Mamak Ekin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin içine giren yılanı fark eden araç sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye erleri, yılanı girdiği yerden çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu zarar görmeden çıkartılan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı. (Caner Ünver /İHA)
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