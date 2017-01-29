Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Otomobilde can pazarı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Otomobilde can pazarı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil elektrik direğine çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazada, otomobilin sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Ağır yaralı olan genç sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil elektrik direğine çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazada, otomobilin sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Ağır yaralı olan genç sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında kurtarıldı.
Kaza sabah 08:00 sıralarında Orhangazi'de Göl kavşağı yakınlarında Zeytinciler Çarşısı girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Abdullah Kahraman idaresindeki 16 Z plakalı bir otomobil Göl kavşağından Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, kavşağı geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Zeytinciler Çarşısı girişinde kaldırımı aşan otomobil elektrik direğine çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Kahraman ile birlikte araçta bulunan Erdem Fidan ve Osman Şimşek yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Erdem Fidan ile Osman Şimşek araç içerisinden çıkarılarak ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırıldı.

CAN PAZARI YAŞANDI
Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Abdullah Kahraman için ise zamanla yarış başladı. İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Abdüllah Kahraman'ı yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonrasında kurtarılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(Musa Öztürk/ İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Otomobilde can pazarı
Almanya'ya 'FETÖ'cü 40 subay' ile ilgili net uyarı
Trump'ın göçmen kararına tepkiler çığ gibi
Genelkurmay Başkanı Kardak kayalıklarında
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Maliye Bakanı açıkladı: Asgari ücret düşecek mi?
Maliye Bakanı açıkladı: Asgari ücret düşecek mi?
CHP'li vekile 1 milyon 200 bin TL'lik fatura!
CHP'li vekile 1 milyon 200 bin TL'lik fatura!
Engin Cezzar yaşamını yitirdi
Engin Cezzar yaşamını yitirdi
'FETÖ abisi'nden kan donduran ifade: Bana ne öldülerse öldüler!
'FETÖ abisi'nden kan donduran ifade: Bana ne öldülerse öldüler!
Türkiye'de ilk olacak
Türkiye'de ilk olacak
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Otomobilde can pazarı
Otomobilde can pazarı
Almanya'ya 'FETÖ'cü 40 subay' ile ilgili net uyarı
Almanya'ya 'FETÖ'cü 40 subay' ile ilgili net uyarı
Trump'ın göçmen kararına tepkiler çığ gibi
Trump'ın göçmen kararına tepkiler çığ gibi
Genelkurmay Başkanı Kardak kayalıklarında
Genelkurmay Başkanı Kardak kayalıklarında
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Kadınları kayda alan sapık yakalandı
Kadınları kayda alan sapık yakalandı
'Mersin Şehir Hastanesi ayarında hastane Avrupa'da yok'
'Mersin Şehir Hastanesi ayarında hastane Avrupa'da yok'
Ünlü futbolcular 'evet' dedi
Ünlü futbolcular 'evet' dedi
HDP Parti Sözcüsü Bilgen Ankara'da gözaltına alındı
HDP Parti Sözcüsü Bilgen Ankara'da gözaltına alındı
'Çok olmaya devam edeceğiz inşallah'
'Çok olmaya devam edeceğiz inşallah'
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English