Otomobil yayaya çarptı, şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ'da yayaya çarpan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da yayaya çarpan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 6'ıncı kilometresinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl'den Elazığ istikametine seyir halinde olan Cuma B. (63) idaresindeki 23 BE 226 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Arife Yılmaz'a çarparak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, UMKE, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Arife Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Cuma B. ile Nermin (34), Arda (10) ve Ayça B. (4) yaralandı.

Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın cesedi Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu / İHA)