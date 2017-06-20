Otomobil yaşı adama böyle çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza geçtiğimiz hafta Sarıkorkmaz Mahallesi Yeşiltepe-Kepez yolu İmam Hatip Lisesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Berna A. idaresindeki 67 UE 605 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışırken İsmail Kızmaz'a çarptı. Kazada yaralanan Kızmaz çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızmaz'ın burnunda kırık ve vücudunda ezilmeler tespit edilirken yapılan tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

(Vedat Kılıç /iHA)