09.01.2017 16:12 Otomobil yandı, yardımına itfaiye koştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye yangını hemen söndürdü. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye yangını hemen söndürdü.



Olay, İzmit ilçesine bağlı Acısu parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 RT 586 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 110 itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.



Soğutma işlemi yapılan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

