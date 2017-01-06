Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılında yüzde 1,6 arttı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılında yüzde 1,6 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılında yüzde 1,6 arttığını açıkladı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılında yüzde 1,6 arttığını açıkladı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2016 yılı Aralık ayı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,62 artarak 983 bin 720 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılında 968 bin 17 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,32 artarak 756 bin 938 adete ulaştı. 2015 yılında 725 bin 596 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılında geçen yıla göre yüzde 6,45 oranında azalarak 226 bin 782 adete geriledi. Geçen yıl 242 bin 421 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Aralık ayında yüzde 9,1 azaldı. Otomobil pazarı yüzde 5,5, hafif ticari araç pazarı yüzde 19,0 azaldı. 2016 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 141 bin 912 adet oldu. 156 bin 173 adet olan 2015 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 9,13 oranında daraldı.

2016 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,51 azaldı ve 108 bin 44 adet oldu. Geçen sene 114 bin 340 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2015 yılının Aralık ayına göre yüzde 19,04 azaldı ve 33 bin 868 adet oldu. Geçen sene 41 bin 833 adet satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Aralık ayı sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,92 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 2,53 ve 2000cc üstü otomobillerde de yüzde 35,73 azalış izlendi. 2016 yılında 44 adet elektrikli ve bin 10 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2016 yılı Aralık ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 44,57 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 337 bin 375 adet ile sahip oldu.

2016 yılı Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,51'e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,27'ye yükseldi.

2016 yılı Aralık ayı sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 81,85'ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 49,88 pay alan C (377 bin 549 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 47,86 pay, 362 bin 292 adet) oldu.

2016 yılı Aralık sonu hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 70,69 pay ile van (160 bin 310 adet), ardından yüzde 11,58 pay ile kamyonet (26 bin 259 adet), yüzde 8,84 pay ile minibüs (20 bin 37 adet) ve yüzde 8,9 pay ile pick-up (20 bin 176 adet) yer aldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
TEOG birincisi Arusoğlu: 'Başarımı planlı çalışmaya borçluyum'
Gençlerden KYK'nın, 'Halep' yardım kampanyasına destek
2016'da Samsun bölgede 100 organ nakli yapıldı
Karpuzlu Kocakurt'unu Kaybetti
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar etkisini giderek arttırıyor.
Reha Beyoğlu: 'Kefenimi giydim Reisimi oynadım'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
Ses kaydı sızdı John Kerry'den şok DEAŞ itirafı
Ses kaydı sızdı John Kerry'den şok DEAŞ itirafı
HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!
HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!
İzmir saldırısı polisin teröristlerle çatışma görüntüleri!
İzmir saldırısı polisin teröristlerle çatışma görüntüleri!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
TEOG birincisi Arusoğlu: 'Başarımı planlı çalışmaya borçluyum'
TEOG birincisi Arusoğlu: 'Başarımı planlı çalışmaya borçluyum'
Gençlerden KYK'nın, 'Halep' yardım kampanyasına destek
Gençlerden KYK'nın, 'Halep' yardım kampanyasına destek
2016'da Samsun bölgede 100 organ nakli yapıldı
2016'da Samsun bölgede 100 organ nakli yapıldı
Karpuzlu Kocakurt'unu Kaybetti
Karpuzlu Kocakurt'unu Kaybetti
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar etkisini giderek arttırıyor.
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar etkisini giderek arttırıyor.
Reha Beyoğlu: 'Kefenimi giydim Reisimi oynadım'
Reha Beyoğlu: 'Kefenimi giydim Reisimi oynadım'
Başkan Akgün hizmet ve projeleri yerinde belirliyor
Başkan Akgün hizmet ve projeleri yerinde belirliyor
2 çocuk annesi kadın azmetti, gazete patronu oldu
2 çocuk annesi kadın azmetti, gazete patronu oldu
Beşiktaş Şehitler Tepesi'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Beşiktaş Şehitler Tepesi'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılında yüzde 1,6 arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılında yüzde 1,6 arttı
Beyşehir'de alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı
Beyşehir'de alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı
İran uyruklu şüpheli şahıslar polisi harekete geçirdi
İran uyruklu şüpheli şahıslar polisi harekete geçirdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English