06.01.2017 15:42 Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılında yüzde 1,6 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılında yüzde 1,6 arttığını açıkladı. Otomotiv Distribütörleri Derneği, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılında yüzde 1,6 arttığını açıkladı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2016 yılı Aralık ayı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,62 artarak 983 bin 720 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılında 968 bin 17 adet toplam pazar gerçekleşmişti.



Otomobil satışları, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,32 artarak 756 bin 938 adete ulaştı. 2015 yılında 725 bin 596 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılında geçen yıla göre yüzde 6,45 oranında azalarak 226 bin 782 adete geriledi. Geçen yıl 242 bin 421 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Aralık ayında yüzde 9,1 azaldı. Otomobil pazarı yüzde 5,5, hafif ticari araç pazarı yüzde 19,0 azaldı. 2016 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 141 bin 912 adet oldu. 156 bin 173 adet olan 2015 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 9,13 oranında daraldı.



2016 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,51 azaldı ve 108 bin 44 adet oldu. Geçen sene 114 bin 340 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2015 yılının Aralık ayına göre yüzde 19,04 azaldı ve 33 bin 868 adet oldu. Geçen sene 41 bin 833 adet satış gerçekleşmişti.



2016 yılı Aralık ayı sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,92 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 2,53 ve 2000cc üstü otomobillerde de yüzde 35,73 azalış izlendi. 2016 yılında 44 adet elektrikli ve bin 10 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.



2016 yılı Aralık ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 44,57 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 337 bin 375 adet ile sahip oldu.



2016 yılı Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,51'e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,27'ye yükseldi.



2016 yılı Aralık ayı sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 81,85'ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 49,88 pay alan C (377 bin 549 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 47,86 pay, 362 bin 292 adet) oldu.



2016 yılı Aralık sonu hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 70,69 pay ile van (160 bin 310 adet), ardından yüzde 11,58 pay ile kamyonet (26 bin 259 adet), yüzde 8,84 pay ile minibüs (20 bin 37 adet) ve yüzde 8,9 pay ile pick-up (20 bin 176 adet) yer aldı.

