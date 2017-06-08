Otomobil üretiminde büyük artış

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 22, otomobil üretimi ise yüzde 41 oranında arttı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 22, otomobil üretimi ise yüzde 41 oranında arttı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2017 Mayıs ayı üretim, ihracat, satış değerlendirme raporunu açıkladı. Buna göre; toplam üretim yüzde 22, otomobil üretimi ise yüzde 41 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 728 bin adet, otomobil üretimi ise 507 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar yüzde 9 oranında daralarak 325 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında azaldı ve 240 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde üretim yüzde 6 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 7 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 12 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre üretimde yüzde 37 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 daraldı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 3, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 19 geriledi.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 32 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 54 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 598 bin adet, otomobil ihracatı ise 425 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 23, euro bazında yüzde 28 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 12 milyar 4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 77 artarak 5 milyar 690 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 84 artarak 4 milyar 717 milyon seviyesine yükseldi.

