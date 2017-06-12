Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi şans eseri yaralı olarak kurtuldu.
Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi şans eseri yaralı olarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Kozan Feke karayolu Dağılcak mevkisinde meydana geldi. Feke istikametinden Kozan yönüne giden ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Dağılcak mevkisinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Şadi Bozkurt (61), Şadiye Bozkurt (54), Barış Karabacak (18) ve Mustafa Taytemur (62) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri yaralıları uçuruma yuvarlanan araçtan çıkardı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (Emre Bozdemir /İHA)
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