Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Gümüşhane'de virajı alamayarak uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de virajı alamayarak uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erikbeli Yaylası'ndan Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Süme Mahallesi'ne gitmek için bacanağı Ömer Cüre (60) ile öğlen saatlerinde 61 EU 356 plakalı otomobiliyle yola çıkan Bahri Güner'den (54) uzun süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Akşama kadar yapılan aramalar sonucunda yetkililer aracın köyün Kalebaşı mevkiinden Erikbeli deresine yuvarlandığını belirledi.

Yoldan uçuruma yuvarlanan ve dik rampada yaklaşık 90 metre sonra dereye inmeden durabilen araca akşam karanlığında güçlükle ulaşan yetkililer, sürücü Güner'in cansız bedenine araç içerisinde, yolcu olarak bulunan Cüre'nin cansız bedenine ise araçtan yaklaşık 20 metre yukarda ulaştı.

Kazada hayatını kaybeden Ömer Cüre'nin Trabzon'un Şalpazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, Süme köylü sürücü Güner'le bacanak oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Recep Ergin/İHA)