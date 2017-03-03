Otomobil tünel girişi takla attı: 2 ölü

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Pazar'dan Rize istikametine gitmekte olan Nusret Güntepe idaresindeki 53 HD 134 plakalı araç, Pazar Tünelinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak duvara çarptı.

Kazada sürücü Nusret Güntepe (49) ve araç içerisindeki Harun Sayın (42) olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hızır Tonyalı/İHA)