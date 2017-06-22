Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Karabük Gerede yolunda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Karabük Gerede yolunda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük Gerede yolu Kurugöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük Gerede yolu Kurugöl mevkiinde gurbetçi plakalı bir otomobil, önünde seyir halinde olan Ahmet Akçan idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan araç sürücüsü Selahattin Kaya ve Ayşe Kaya yaralandı. Otomobilde bulunan Armağan Aydın ise hayatını kaybetti. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Gerede İtfaiyesi Kaza Kırım ekiplerince otomobil sürücüsü Selahattin Kaya sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Sürücü Kaya, yanında bulunan Armağan Aydın'ı öldüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı ve son kez elinden tuttu. Kazada hayatını kaybeden Armağan Aydın'ı cesedi savcının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulans ile Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Faruk Çidem/İHA)