11.09.2017 13:10 Otomobil tarladaki çadıra daldı: 7 yaralı

Osmaniye'de bir otomobilin tarım işçilerinin kahvaltı yaptığı çadıra girmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Osmaniye'de bir otomobilin tarım işçilerinin kahvaltı yaptığı çadıra girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye - Cevdetiye karayolunda, İ.Ş. yönetimindeki 80 FR 153 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bamya tarlasında kahvaltı yapan işçilerin çadırına girdi. Kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar Elif Ükünç (12), İbrahim Ükünç (10), Necla Ükünç (40), Serhat Çiftçi (7), Fuat Çiftçi (39), Hasan Çiftçi (12) ve Necla Çiftçi (35) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İ.Ş. gözaltına alındı.

(Resul Özdil /İHA)

