Otomobil takla attı: 5 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek'ten Ankara istikametine giden Yüksel Yıldız idaresindeki 34 DD 7362 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma Timi, araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Fikri Erdem /İHA)