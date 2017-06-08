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Otomobil takla attı: 4 yaralı
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Otomobil takla attı: 4 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Denizli-Antalya karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Denizli-Antalya karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sularında Pamukkale ilçesi Denizli-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine seyir halinde olan Hüseyin Aydemir idaresindeki 20 NN 879 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarında, sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, refüje çarptıktan sonra yolun ortasında devrildi. Kaza nedeniyle sürücü Hüseyin ile Melahat Aydemir, Hatice Gezgin ve Hafize Tuna, araçta sıkıştı. Araçta olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servise haber verdi. Olay yerine ekipler gelinceye kadar çevrede bulunan vatandaşlar yaralı olan Hatice Gezgin ve Hafize Tuna'yı kendi imkanlarıyla çıkardı. Gezgin ve Tuna, ambulansla Denizli Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekipleri, araçta sıkışan diğer iki yaralıyı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan anne Melahat ve oğul Hüseyin Aydemir, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, kazanın ardından tamamen açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, otomobildekilerin, bir yakınlarının iftar davetine katılmak için yola çıktıkları belirtildi.
(Medeni Topaloğlu /İHA)

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