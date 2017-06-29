Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da bir otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.
Malatya'da bir otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, Malatya-Sivas karayolu Arguvan ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KR 8278 plakalı otomobil yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Kazada araçta bulunan Kemal Yalçın (56) olay yerinde hayatını kaybederken, Hadiye Yalçın (46) ve Emine Yalçın (57) ise yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servislerine kaldırdı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.