Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yağmur suyu kanalına düşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yağmur suyu kanalına düşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir firmaya ait orman ürünlerini gemiye yükleyen Mesut Kumaş (22), Volkan Koçak (25) ve Faruk Duman (29), işleri bittikten sonra İnegöl'e dönmek üzere yola çıktı. Mesut Kumaş yönetimindeki 34 KT 0405 plakalı firmaya ait otomobil, İnegöl'ün Şehitler Mahallesi kavşağında kontrolden çıktı. Yolun sağındaki bariyerlere çarpan otomobil yağmur suyu kanalına düştü. Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobil ardından beton kanala çarparak takla attı.



HURDAYA DÖNDÜ

Kazayı gören fabrika yetkililere koşarak yaralılara yardımcı oldu. Otomobil içerisindeki sürücü Mesut Kumaş ile arkadaşları Volkan Koçak ve Faruk Duman, fabrika çalışanları tarafından araç içerisinden çıkarıldı. 3 yaralı 112 Acil Sağlık ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü Mesut Kumaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki yaralı ise tedavinin ardından müşahede altına alındı.

Öten yandan, yaşanan kaza anı bir fabrikanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobilin taklalar attığı ve ardından yağmur suyu kanalına düştüğü görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Salih Bakıcı / İHA)