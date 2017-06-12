Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akşehir ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin A. (21) idaresindeki 42 TU 607 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Bahattin A. Muhammet Nuri Aslan (19), Cansu G. (21) ve Hicran K. (15) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 19 yaşındaki Muhammet Nuri Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Bahattin A. ise Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cemal Filiz /İHA)