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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu 20. Kilometrede otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu 20. Kilometrede otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Yusuf Furkan Alan (24) idaresindeki 02 FS 495 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Yusuf Furkan Alan ile otomobilde bulunan Özkan Vaktiyok (20), Batuhan Dikel (19), ile Enes Ceri (17), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Yusuf Furkan Alan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yusuf Furkan Alan'ın cenazesi hastane morguna alınırken diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Cihan Kizir / İHA)

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