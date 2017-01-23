Otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

Muğla'da freni patlayan otomobilin şarampole uçması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'da freni patlayan otomobilin şarampole uçması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayşe Bulut (46) yönetimindeki 48 AB 661 plakalı özel otomobil, Sakartepe rampasından inerken freni patlayınca ters şeride geçerek 20 metrelik şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ayşe Bulut, Dilay Güngörmüş (21), Zeynep Nida Bulut (20), Simay Güngörmüş (11), Elifsu Yağmur Bulut (14) ve ismi tespit edilemeyen bir yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

