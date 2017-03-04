Otomobil polise böyle çarptı. Korkunç kaza Çin'de meydana geldi. Polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı bir otomobil, hızını kesmeyince, yolda bulunan polise son sürat çarptı. Çarpmanın etkisiyle havadan defalarca takla tan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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