Otomobil polise böyle çarptı

Otomobil, kendisini durdurmak isteyen polise böyle çarptı.

Otomobil, kendisini durdurmak isteyen polise böyle çarptı.

İsrail'de kaydedilen görüntülerde, yol kontrolü yapan polis, bir otomobili durdurmak istiyor. Ancak hızını kesmeyen araç, polise çarparak kaçıyor.

Olay yerindeki diğer polis memurunun yaralı meslektaşını bırakarak kaçan aracın peşine düşmesi dikkat çekerken, yaralı polisin yardımına çevredeki sürücüler koşuyor.

