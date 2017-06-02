Otomobil pazarı mayısta yüzde 11 azadı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2017 yılı ilk 5 ayında yüzde 9 azaldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2017 yılı ilk 5 ayında yüzde 9 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,57 azalarak 317 bin 500 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı beş aylık dönemde 347 bin 277 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 10,33 oranında azalarak 239 bin 760 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 267 bin 371 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,71 azalarak 77 bin 740 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 79 bin 906 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 85 bin 422 adete geriledi. 93 bin 904 adet olan 2016 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 9,03 oranında daraldı. 2017 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,88 azaldı ve 65 bin 799 adet oldu. Geçen sene 73 bin 832 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Mayıs ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Mayıs ayına göre yüzde 2,24 azaldı ve 19 bin 623 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 20 bin 72 adet satış yaşanmıştı.

2017 yılı Mayıs sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 10,2 azalış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 16,3 azalış ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 49,6 azalış izlendi. 2017 yılı Mayıs sonunda 26 adet elektrikli ve bin 106 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Mayıs sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,74 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 100 bin 79 adet ile sahip oldu. 2017 yılı Mayıs sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,29'a geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,97'ye yükseldi. 2017 yılı Mayıs sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,19'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 52,07 pay alan C (124 bin 844 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49,69 pay, 119.125 adet) oldu.

2017 yılı Mayıs sonu itibari ile hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 69,72 pay ile van (54 bin 200 adet), ardından yüzde 12,60 pay ile kamyonet (9 bin 793 adet), yüzde 9,25 pay ile pick-up (7 bin 181 adet) ve yüzde 8,43 pay ile minibüs (6 bin 554 adet) yer aldı.

2017 yılında; ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasındaki normalleşme süreci ve ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi,

AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uygulayacağı para politikası,

Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi,

Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi,

Jeopolitik gelişmeler,

TCMB'nin para politikaları ve enflasyonla mücadele kararlığı,

Cari işlemler açığındaki gelişim,

Yapısal reformlara ait atılacak adımlar,

Ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı etkili olacağı bildirildi.

2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 875 bin - 925 bin adet aralığında olması tahmin edildi.

