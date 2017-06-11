Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde solama yaptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil park halindeki minibüse çarptı. Kazada araç sürücüsü eski güreşçi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde solama yaptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil park halindeki minibüse çarptı. Kazada araç sürücüsü eski güreşçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu önündeki Kula-Alaşehir yolunda saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Kula'dan Alaşehir'e giden Mehmet Kaptan yönetimindeki 45 K 6088 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki minibüse çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Kaptan (67) kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken hayatını kaybeden Mehmet Kaptan'ın eski güreşçilerden olduğu ve birçok yağlı güreşte Kula'yı ve Manisa'yı temsil ettiği öğrenilirken, aktif olarak güreşmeyi bırakan Kaptan'ın güreş antrenörlüğü yaptığı belirtildi.

(Hasan Yiğen / İHA)