Otomobil parçalara ayrıldı: 3 ölü, 8 yaralı

Bitlis-Tatvan karayolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Bitlis-Tatvan karayolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Bitlis - Tatvan karayolunda meydana geldi. Kadir Şengül yönetimindeki 23 FS 218 plakalı otomobil ile Ercan Aydoğdu yönetimindeki 13 KB 332 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydan gelen feci trafik kazasında 23 FS 218 plakalı araçta bulunan Fatih Yalvaç ile 13 KD 332 plakalı otomobilde bulunan Kadir Sarıgül ve Gülistan Aydoğdu hayatını kaybederken, isimleri belirlenemeyen 8 kişide ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve 112 ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Bitlis - Tatvan karayolu ise yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.

Öte yandan meydana gelen kazaya karışan araçlardan 23 FS 218 plakalı aracın parçalara ayrılarak yola saçıldığı görüldü. Meydana gelen trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın başladığı belirtildi.

(Hakan Okay/İHA)