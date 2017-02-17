Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Otomobil motosiklete böyle çarptı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Otomobil motosiklete böyle çarptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası saniye saniye kameralara yansıdı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası saniye saniye kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Hanımçeşme Mahallesi Çevre yolu Adliye kavşağında meydana gelen trafik kazasında Ömer Faruk Özbey (53) idaresindeki 16 HDN 47 plakalı otomobil ile Beytullah Gök'ün (33) kullandığı 43 U 5367 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Beytullah Gök yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza, çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
(Tuna İşleyen/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'KOBİ'lere 10.3 milyar lira kredi verilecek'
Serbest piyasada altın fiyatları
'Trafik sigortasında yeni model için çalışıyoruz'
Borsa ilk yarıda yatay
13 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi
Otomobil motosiklete böyle çarptı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
15 Temmuz için 92 kez müebbet hapis!
15 Temmuz için 92 kez müebbet hapis!
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
Sırrı Süreyya Önder'den referandum tahmini!
Sırrı Süreyya Önder'den referandum tahmini!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'KOBİ'lere 10.3 milyar lira kredi verilecek'
'KOBİ'lere 10.3 milyar lira kredi verilecek'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
'Trafik sigortasında yeni model için çalışıyoruz'
'Trafik sigortasında yeni model için çalışıyoruz'
Borsa ilk yarıda yatay
Borsa ilk yarıda yatay
13 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi
13 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi
Otomobil motosiklete böyle çarptı
Otomobil motosiklete böyle çarptı
Başbakan Yıldırım, Malta'da resmi törenle karşılandı
Başbakan Yıldırım, Malta'da resmi törenle karşılandı
Otomobille taşınan korniş, işçiyi öldürüyordu
Otomobille taşınan korniş, işçiyi öldürüyordu
Siirt'te kız yurdunun çatısı çöktü
Siirt'te kız yurdunun çatısı çöktü
Görmez, 4 DİTİB imamının evine yapılan baskını yorumladı
Görmez, 4 DİTİB imamının evine yapılan baskını yorumladı
Göçebelere şimdi de kültür evi yapılıyor
Göçebelere şimdi de kültür evi yapılıyor
Kayseri'de 10 polis FETÖ'den tutuklandı
Kayseri'de 10 polis FETÖ'den tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English