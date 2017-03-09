Otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza öğleden sonra Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Necmettin Cevheri Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 VP 583 plakalı kamyonet ile 34 RU 4534 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bekir Basmacı /İHA)