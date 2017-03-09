Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Korkuteli- Antalya KArayolu Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Elmalı ilçesinden Antalya'ya giden Süleyman Akkoyun idaresindeki 07 P 3728 plakalı otomobil, havanın yağışlı, yolun da kaygan olması nedeniyle önünde seyreden Faik Ünal idaresindeki 07 FFN 65 plakalı kum yüklü TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan Kerim Şen (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Süleyman Akkoyun (58), Sinan Şen (9), Ramazan Şen (22), Sevgi Akkoyun (48), Salih Şen ambulanslarla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Adem Durmaz /İHA)