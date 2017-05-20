Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

Adıyaman'da kamyonun önünde metrelerce sürüklendikten sonra takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da kamyonun önünde metrelerce sürüklendikten sonra takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunda Kahramanmaraş istikametinden Malatya yönüne giden Fikret Demirel (67) idaresindeki 44 ND 990 plakalı otomobil, Gölbaşı'ndan Adana istikametine giden Ayhan Ç. idaresindeki 27 F 3532 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun önünde metrelerce sürüklenen otomobil birkaç takla atarak durabildi. Otomobil adeta kağıt gibi ezilerek hurdaya döndü.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Fikret Demirel (67) ,Tuğçe Pınar Demirel (27) ile Hafize Demirel (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içerisindeki cesetler saatler süren uğraşlar sonucu araçtan AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Cenazeler Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Ayhan Ç. ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesine daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Kürşat Aktaş / İHA)