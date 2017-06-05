Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde bulunan 31 TC 200 plakalı otomobil, Ferhan Geyik idaresindeki 63 FD 891 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ferhan Geyik ile yanında bulunan Mahmut Uğursatan ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün kazanın ardından polis merkezine gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Cuma Sarı /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.