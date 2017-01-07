07.01.2017 19:36 Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Akhisar istikametine giden Sevil Dinç yönetimindeki 45 DS 262 plakalı otomobil, Kapaklı Mahallesi girişinde buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ünal Gençyüz yönetimindeki 45 HB 6961 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

112 sağlık ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Sevil Dinç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(Barış Gezici/İHA)

