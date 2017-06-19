Otomobil fiyatına antika saat

Samsun'da yarım asrı aşkın süredir saat tamirciliği yapan 70 yaşındaki Bahri Felamur'un dükkanında bulunan antika saatler otomobil fiyatına satılıyor.

Samsun'da yarım asrı aşkın süredir saat tamirciliği yapan 70 yaşındaki Bahri Felamur'un dükkanında bulunan antika saatler otomobil fiyatına satılıyor.

Tam 60 yıldır Samsun'da saat tamirciliği yapan Bahri Felamur, 100-150 senelik bir tarihi geçmişi bulunan antika saatleri halkın beğenisine sunuyor. Kol saatlerinden masa ve duvar saatlerine kadar çeşit çeşit saatler bulunan dükkanını ziyarete gelenleri zaman yolculuğuna çıkartan Bahri Felamur, antika saatlere ilgi duyduğunu söyledi. Felamur, "Dükkanımda tarihi geçmişi 1900'lü yıllara dayanan saatler var. Bunlar çok değerli saatlerdir. Eski dönemlere ait saatler günümüzde yok denecek kadar az. Bu nedenle eski dönemlere ait saatler bir hayli kıymete bindi. 100, 150 yıllık geçmişe sahip olan saatlerimiz yeni nesil saatlerden daha kıymetli ve daha değerlidir. Bu saatler kolay kolay durmaz. Kolay kolay da bozamazsınız. Elimde şu an bir müşterimin bana getirdiği 80 yıllık Alman yapımı bir saat mevcut. Bu da çok kıymetli bir saattir. Ancak onun da öncesinde dükkanımda daha eski saatler olduğunu da belirtmek isterim. Bu saatler bugünün şartlarında oldukça pahalıya satılıyor. Antika saatlerin fiyatı 2 bin liradan başlayıp 10 bin liralara kadar çıkabiliyor. Dükkanımda bir asrı geride bırakan değerli saatler de var. Bu 2 duvar saatinin fiyatı neredeyse bir araba parası ediyor. Vatandaşlar bu saatlere çok önem vererek ilgi gösteriyor" dedi.



"BİZ BU MESLEĞİN SON DEMLERİYİZ"

Diğer saat tamircisi 67 yaşındaki Şükrü Aydemir ise, mesleğin zorlukları hakkında bilgi verdi. Meslekte yetiştirmek üzere çırak bulamadıklarını dile getiren Şükrü Aydemir, "Ben 51 senedir bu işi yapıyorum. İşimi seviyorum. Biz bu mesleğin son demleriyiz desek yeri var. Bizden sonra bayrağı devredeceğimiz kimse de yok. Eskiden yaptığımız meslek çok değerliydi ancak şimdi kimse yüzüne bakmıyor. Meslekte maalesef çırak yetiştirmekte zorlanıyoruz. Eskiden aileler bizlere gelirdi ve çocuklarını eti senin kemiği benim diyerek bize teslim ederlerdi. Şimdilerde gençler bu tür işleri beğenmez oldu. Artık kimse meslek sahibi olmak değil direkt para kazanmak istiyor" diye konuştu.

"Samsun'da bu işi yapan ender insanlar arasında yer alıyoruz" diyen Aydemir, "Biz bu mesleğin son örnekleri sayılırız. Benim bir varisim de yok. Mesleği öğreteceğim kimse de yok. Bu meslek tamamen yok olmayacaktır ancak zamanla yıpranacak ve kendini geliştiremeyen meslek grupları arasına girecektir" ifadelerini kullandı.

(Şahin Binici / İHA)